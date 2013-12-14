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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Биттенкурт 60
Диуф 87
Диуф 90
3:3
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Глоушек 30
Дрмич 38
Нильссон 41
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
14 дек. 2013, 17:30 МСК
14.12.2013, 17:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Сакаи
Хироки Сакаи
90
0
Хусти
Саболч Хусти
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
46
0
Сане
Салиф Сане
90
0
Приб
Эдгар Приб
81
0
Андреасен
Леон Андреасен
90
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
87'
90'
87', 90'
90
0
Собич
Артур Собич
74
Запасные
0
Фури
Константин Фури
0
Пандер
Кристиан Пандер
0
Черундоло
Стивен Черундоло
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Хоффманн
Андре Хоффманн
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
60'
0
Сулеймани
Вальмир Сулеймани
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
41'
41'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
30'
30'
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
88
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
76
0
Дрмич
Йосип Дрмич
38'
38'
72
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Мак
Роберт Мак
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт