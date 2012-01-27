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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Абделлауе 18
1:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
27 янв. 2012, 22:30 МСК
27.01.2012, 22:30 МСК
пятница
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Пандер
Кристиан Пандер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
90
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
90
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
84
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
18'
18'
89
Запасные
0
Радлингер
Самуэль Радлингер
0
Шахед
Софиан Шахед
0
Авевор
Кристофер Авевор
0
Лала
Алтын Лала
0
Штоппелькамп
Мориц Штоппелькамп
0
Ройер
Даниэль Ройер
0
Собич
Артур Собич
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Марох
Доминик Марох
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
82
0
Дидави
Даниэль Дидави
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Коэн
Альмог Коэн
46
0
Айглер
Кристиан Айглер
73
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Нильссон
Пер Нильссон
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Франтц
Майк Франтц
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер