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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Штиндль 21
Хусти 29
Конан 52
Конан 63
4:1
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Чендлер 73
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
26 сент. 2012, 21:00 МСК
26.09.2012, 21:00 МСК
среда
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Ганновер-96
мин
0
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
0
Хагги
Карим Хагги
90
0
Эггиманн
Марио Эггиманн
90
0
Черундоло
Стивен Черундоло
90
0
Хусти
Саболч Хусти
29'
29'
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Пинту
Сержиу Пинту
90
0
Штиндль
Ларс Штиндль
21'
21'
90
0
Андреасен
Леон Андреасен
10
0
Шлаудрафф
Ян Шлаудрафф
68
0
Конан
Дидье Я Конан
63'
52'
63', 52'
82
Запасные
0
Миллер
Маркус Миллер
0
Фелипе
Фелипе
0
Сакаи
Хироки Сакаи
0
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
0
Никчи
Адриан Никчи
0
Диуф
Маме-Бирам Диуф
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
57
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
73'
73'
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
46
0
Мак
Роберт Мак
46
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Антонио
Маркос Антонио
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
0
Франтц
Майк Франтц
0
Полтер
Себастьян Полтер