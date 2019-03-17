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Мордовия VS Луч
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Мордовия - Луч: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:0
Мордовия - Луч: 17 марта 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 27 тур
ФНЛ,
27 тур
Россия
17 марта 2019, 16:00 МСК
17.03.2019, 16:00 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
17:00
Мордовия
1 : 2
Луч
07.09.2019
07 сент. 2019
сб
17:00
Мордовия
1
Луч
2
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.03.2019
17 марта 2019
вс
16:00
Мордовия
0
Луч
0
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
11:00
Луч
0
Мордовия
1
20.05.2017
20 мая 2017
сб
14:00
Мордовия
1 : 1
Луч
20.05.2017
20 мая 2017
сб
14:00
Мордовия
1
Луч
1
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016
11 июля 2016
пн
12:00
Луч
1
Мордовия
0
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Мордовия
1
Луч
0
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
8:00
Луч
1
Мордовия
1
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
Луч
0
Мордовия
0
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011
07 апр. 2011
чт
17:00
Мордовия
1
Луч
1
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0
Луч
0
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010
15 июня 2010
вт
11:00
Луч
2
Мордовия
0
Новости
Француз Ле Таллек получил гражданство РФ – хотя отыграл в России всего полтора года. Главный вопрос: попадет ли в сборную?
#Дамьен Ле Таллек
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Тихоновецкий – легенда Дальнего Востока и первый герой мемов. Спросили его про крах «Луча», марихуану и тикток
1
#Александр Тихоновецкий
06 мая 2020, 06:46
1
Русский футболист с самой необычной карьерой: Вьетнам, Бангладеш, Марокко, Малайзия. Мы записали его монолог о приключениях
#Эдуард Сахневич
10 апреля 2020, 16:20
В академии «Луча» обратились к Путину. В клубе – забастовка и серьезные долги
#Луч
03 февраля 2020, 17:50
«Это не футбол, а водное поло». Сильные дожди испортили поле в Хабаровске на матче ФНЛ
#СКА-Хабаровск
14 августа 2019, 21:01
#
Новости матча
Директор «Мордовии» подтвердил: клуб лишится профессионального статуса и не сыграет в ПФЛ
05 августа 2020, 10:42
Савин рассказал о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
23 июня 2020, 14:07
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
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«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России. Весь сезон – кошмар для клуба
25 сентября 2019, 16:52
«Сочи» прилетел на матч без формы из-за авиакомпании и пошутил об этом в соцсетях
24 апреля 2019, 12:57