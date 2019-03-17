Мордовия - Луч: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Мордовия
Саранск
0:0

Мордовия - Луч: 17 марта 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
17 марта 2019, 16:00 МСК
17.03.2019, 16:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

07.09.2019 07 сент. 2019 сб 17:00
Мордовия
1 : 2
Луч
07.09.2019 07 сент. 2019 сб 17:00
Мордовия
1
Луч
2
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.03.2019 17 марта 2019 вс 16:00
Мордовия
0
Луч
0
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0
Мордовия
1
20.05.2017 20 мая 2017 сб 14:00
Мордовия
1 : 1
Луч
20.05.2017 20 мая 2017 сб 14:00
Мордовия
1
Луч
1
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1
Мордовия
0
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Мордовия
1 : 0
Луч
21.04.2014 21 апр. 2014 пн 18:00
Мордовия
1
Луч
0
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 8:00
Луч
1 : 1
Мордовия
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 8:00
Луч
1
Мордовия
1
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0 : 0
Мордовия
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 11:00
Луч
0
Мордовия
0
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1 : 1
Луч
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 17:00
Мордовия
1
Луч
1
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 17:00
Мордовия
0
Луч
0
15.06.2010 15 июня 2010 вт 11:00
Луч
2 : 0
Мордовия
15.06.2010 15 июня 2010 вт 11:00
Луч
2
Мордовия
0

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