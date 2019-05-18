Монпелье - Нант: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Монпелье
Монпелье
1:1

Монпелье - Нант: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 37 тур

Лига 1,

37 тур

Франция
18 мая 2019, 22:00 МСК
18.05.2019, 22:00 МСК
суббота
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Монпелье
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
6
Самбья
Жуниор Самбья
12
Ферри
Джордан Ферри
11
Саванье
Тежи Саванье
25
Мойе
Флоран Мойе
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборде
Гаэтан Лаборде
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
16
Берто
Димитри Берто
-
5
Мендеш
Педру Мендеш
-
2
Суке
Арно Суке
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
20
Долли
Киган Долли
-
13
Шотар
Жорис Шотар
-
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
21
Ваи
Элье Ваи
-
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:1

Прошлые матчи

09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1
Нант
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Нант
1
Монпелье
0
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Монпелье
1 : 1
Нант
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Монпелье
1
Нант
1
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 21:00
Нант
2 : 0
Монпелье
08.01.2019 08 янв. 2019 вт 21:00
Нант
2
Монпелье
0
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Нант
0 : 2
Монпелье
06.05.2018 06 мая 2018 вс 18:00
Нант
0
Монпелье
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
Монпелье
0 : 1
Нант
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 21:00
Монпелье
0
Нант
1
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:00
Монпелье
2 : 3
Нант
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:00
Монпелье
2
Нант
3
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Нант
1 : 0
Монпелье
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Нант
1
Монпелье
0
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:00
Нант
0 : 2
Монпелье
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 15:00
Нант
0
Монпелье
2
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Нант
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
2
Нант
1
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
Монпелье
4 : 0
Нант
24.01.2015 24 янв. 2015 сб 22:00
Монпелье
4
Нант
0
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:00
Нант
1 : 0
Монпелье
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:00
Нант
1
Монпелье
0
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:00
Нант
2 : 1
Монпелье
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:00
Нант
2
Монпелье
1
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Монпелье
1 : 1
Нант
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 19:00
Монпелье
1
Нант
1

Новости

Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04