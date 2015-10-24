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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Будебуз 63
Нинга 88
2:0
Матч завершен
Бастия
Бастия
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
24 окт. 2015, 21:00 МСК
24.10.2015, 21:00 МСК
суббота
Жером Мигелгорри
Жером Мигелгорри
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
1
Пьонье
Лоран Пьонье
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
25
Депланье
Матье Депланье
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
68
10
Будебуз
Рияд Будебуз
63'
63'
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
14
Дабо
Брайан Дабо
59
32
Деса
Хеан Деса
46
19
Камара
Сулейман Камара
90
Запасные
40
Берто
Димитри Берто
15
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
2
Н'Диайе
Мамаду Н'Диайе
13
Скири
Эйе Скири
9
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
31
Корнетт
Кентен Корнетт
29
Нинга
Касимир Нинга
88'
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
17
Пейберне
Матье Пейберне
73
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
90
28
Данич
Гаэль Данич
67
7
Айите
Флойд Айите
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
73
41
Нгандо
Аксель Нгандо
90
29
Сиони
Жиль Сиони
90
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
20
Модесто
Франсуа Модесто
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
10
Хури
Лис Хури
2
Диалло
Садио Диалло
27
Распентино
Флориан Распентино
33
Кулибали
Лассана Кулибали