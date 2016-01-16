Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бастия
Бастия
Айите 48
1:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 21 тур
Лига 1,
21 тур
Франция
16 янв. 2016, 22:00 МСК
16.01.2016, 22:00 МСК
суббота
Франк Шнедер
Франк Шнедер
Главный Судья
Составы
Бастия
мин
16
Лека
Жан-Луис Лека
90
28
Маранж
Флориан Маранж
90
20
Модесто
Франсуа Модесто
90
5
Скиллачи
Себастьен Скиллачи
90
15
Пальмери
Жюльен Пальмери
81
23
Джику
Александер Джику
90
7
Айите
Флойд Айите
48'
48'
90
18
Каюзак
Янник Каюзак
90
6
Фофана
Секо Фофана
90
19
Нгандо
Аксель Нгандо
78
11
Брандао
Брандао
69
Запасные
1
Хансен
Йеспер Хансен
17
Пейберне
Матье Пейберне
29
Сиони
Жиль Сиони
8
Данич
Гаэль Данич
14
Мостефа-Сбаа
Мехди Мостефа-Сбаа
33
Ромен
Жюльен Ромен
25
Камано
Франсуа Камано
Монпелье
мин
1
Пьонье
Лоран Пьонье
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
25
Депланье
Матье Депланье
66
15
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
90
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
85
14
Дабо
Брайан Дабо
90
19
Камара
Сулейман Камара
67
29
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
30
Лигали
Джонатан Лигали
2
Н'Диайе
Мамаду Н'Диайе
23
Саихи
Жамель Саихи
33
Рибелен
Антони Рибелен
13
Скири
Эйе Скири
9
Ятабаре
Мустафа Ятабаре
26
Берижо
Кевин Берижо