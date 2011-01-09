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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Рамис 12
Касадесус 37
Нсуе 67
Перейра 88
4:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 66
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
9 янв. 2011, 19:00 МСК
9.01.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Кевин
Кевин
90
0
Рамис
Иван Рамис
12'
12'
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
90
0
Марти
Хосе Луис Марти
12
0
Перейра
Мишель Перейра
88'
88'
90
0
Вебо
Пьер Вебо
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
37'
37'
79
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
67'
67'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айосе
Айосе
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Ратиньо
Ратиньо
0
Кастро
Гонсало Кастро
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Кавенаги
Фернандо Кавенаги
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
46
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
66'
66'
80
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
61
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа