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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 5
1:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вебо 88
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
4 апр. 2010, 18:00 МСК
4.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Варгас
Фабиан Варгас
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
5'
5'
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
83
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Борцани
Леонардо Борцани
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Родригес
Давид Родригес
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Суарес
Марио Суарес
46
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Адурис
Ариц Адурис
66
0
Касадесус
Виктор Касадесус
72
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Варела
Фернандо Варела
0
Хосеми
Хосеми
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Шина
Бруно Шина
0
Вебо
Пьер Вебо
88'
0
Кейта
Алхассане Кейта