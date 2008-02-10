Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
10 февр. 2008, 19:00 МСК
10.02.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы