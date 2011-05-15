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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 5
Ортис 15
Пьятти 32
3:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вебо 42
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
15 мая 2011, 22:00 МСК
15.05.2011, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
46
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
15'
15'
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Корона
Корона
90
0
Уче
Калу Уче
5'
5'
89
0
Пьятти
Пабло Пьятти
32'
32'
67
Запасные
0
Крусат
Альберт Крусат
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
74
0
Марти
Хосе Луис Марти
85
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Виктор
Жоао Виктор
90
0
Вебо
Пьер Вебо
42'
42'
74
0
Касадесус
Виктор Касадесус
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
Запасные
0
Креспи
Марти Креспи
0
Пина
Томас Пина
0
Иенага
Акихиро Иенага