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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Сантана 60
Кастро 90
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 30 тур
Примера,
30 тур
Испания
12 апр. 2009, 18:00 МСК
12.04.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Мальорка
мин
0
Люкс
Герман Люкс
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Скалони
Лионель Скалони
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Сантана
Клебер Сантана
60'
60'
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
86
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Варела
Фернандо Варела
90
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Корралес
Энрике Корралес
0
Хосеми
Хосеми
0
Кастро
Гонсало Кастро
90'
0
Трехо
Оскар Трехо
0
Суарес
Марио Суарес
0
Вебо
Пьер Вебо
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
46
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Ириней
Ириней
76
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Ортис
Хосе Ортис
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
84
Запасные
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Чико
Чико
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Сориано
Фернандо Сориано