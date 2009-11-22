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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кастро 48
Касадесус 89
Кастро 90
3:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родригес 77
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
22 нояб. 2009, 19:00 МСК
22.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Перес Бурруль
Альфонсо Перес Бурруль
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Матьони
Фелипе Матьони
85
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
48'
90'
48', 90'
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Альварес
Хулио Альварес
79
0
Вебо
Пьер Вебо
63
0
Адурис
Ариц Адурис
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Хосеми
Хосеми
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Туни
Туни
0
Кейта
Алхассане Кейта
0
Касадесус
Виктор Касадесус
89'
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
73
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Куильо
Алекс Куильо
0
Родригес
Давид Родригес
77'