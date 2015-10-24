Матч завершен
Малага
Малага
Тигадуини 62
Хуан Карлос 85
2:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
24 окт. 2015, 23:05 МСК
24.10.2015, 23:05 МСК
суббота
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
17
Дуда
Дуда
65
12
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
7
Хуан Карлос
Хуан Карлос
85'
85'
90
14
Ресио
Ресио
78
22
Тигадуини
Аднан Тигадуини
62'
62'
83
9
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
24
Филипенко
Егор Филипенко
5
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
10
Орта
Рикарду Орта
31
Форнальс
Пабло Форнальс
20
Чоп
Дуйе Чоп
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
18
Москера
Педро Москера
90
11
Хуанфран
Хуанфран
73
20
Файр
Файкал Файр
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
17
Картабия
Федерико Картабия
58
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
58
Запасные
25
Ману
Ману
23
Лопо
Альберто Лопо
15
Лауре
Лауре
6
Кани
Кани
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
22
Альберто
Луис Альберто