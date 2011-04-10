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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
10 апр. 2011, 18:00 МСК
10.04.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Портильо
Франциско Портильо
66
0
Ресио
Ресио
58
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
77
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Малагуэньо
Хавьер Малагуэньо
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Мареска
Энцо Мареска
0
Силва
Сандро Силва
0
Хуанми
Хуанми
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
72
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
46
0
Хиско
Хиско
86
Запасные
0
Ману
Ману
0
Морель
Клаудио Морель
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики
0
Адриан
Адриан