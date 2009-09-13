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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Луис 82
1:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
13 сент. 2009, 18:00 МСК
13.09.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Туриэнсо Альварес
Туриэнсо Альварес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
82'
82'
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Жука
Жука
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
79
0
Альварес
Пабло Альварес
61
0
Рики
Рики
70
Запасные
0
Ману
Ману
0
Колотто
Диего Колотто
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Миста
Миста
0
Адриан
Адриан
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
72
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
82
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
53
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Ману
Ману
0
Луке
Альберт Луке
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Бенашур
Селим Бенашур
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Фернандо
Фернандо