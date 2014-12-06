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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Малага
Малага
Дардер 22
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
6 дек. 2014, 23:59 МСК
6.12.2014, 23:59 МСК
суббота
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
46
16
Луизиньо
Луизиньо
90
20
Вилк
Цезари Вилк
90
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
63
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
90
9
Поштига
Элдер Поштига
63
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
3
Канелья
Роберто Канелья
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
14
Куэнка
Исаак Куэнка
18
Точе
Точе
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
15
Ангелери
Маркос Ангелери
90
3
Велигтон
Велигтон
90
5
Антунеш
Антунеш
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
17
Дуда
Дуда
71
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
30
Дардер
Серхи Дардер
22'
22'
84
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
90
24
Саму
Саму
56
9
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
19
Бока
Артур Бока
22
Альберто
Луис Альберто
14
Ресио
Ресио
10
Орта
Рикарду Орта
28
Хуанпи
Хуанпи