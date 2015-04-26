Матч завершен
Малага
Малага
Амрабат 47
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Риера 60
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
26 апр. 2015, 13:00 МСК
26.04.2015, 13:00 МСК
воскресенье
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
21
Санчес
Серхио Санчес
90
3
Велигтон
Велигтон
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
14
Ресио
Ресио
90
7
Саму
Саму
73
30
Дардер
Серхи Дардер
79
29
Кастильехо
Самуэль Кастильехо
64
53
Амрабат
Нордин Амрабат
47'
47'
90
26
Хуанми
Хуанми
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
15
Ангелери
Маркос Ангелери
12
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
17
Дуда
Дуда
10
Орта
Рикарду Орта
22
Гуэрра
Хави Гуэрра
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
90
5
Инсуа
Пабло Инсуа
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
10
Домингес
Хуан Домингес
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
7
Лукас
Лукас
90
9
Риера
Ориоль Риера
60'
60'
81
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
77
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
2
Пабло
Мануэль Пабло
4
Лопес
Борха Лопес
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
24
Фаринья
Луис Фаринья
9
Поштига
Элдер Поштига
17
Саломау
Диого Саломау