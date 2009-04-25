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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Луке 34
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Серхио 51
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
25 апр. 2009, 21:00 МСК
25.04.2009, 21:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
82
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Росарио
Элдер Росарио
90
0
Гаспар
Маноло Гаспар
90
0
Дуда
Дуда
72
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Баха
Набиль Баха
90
0
Луке
Альберт Луке
34'
34'
90
0
Бальеста
Сальва Бальеста
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
0
Начо
Начо
0
Анхель
Мигель Анхель
0
Фернандо
Фернандо
0
Адриану Феррейра
Адриану Феррейра
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Альварес
Пабло Альварес
81
0
Серхио
Гонсалес Серхио
51'
51'
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
78
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Пабло Амо
Пабло Амо
0
Лауре
Лауре
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
0
Верду
Хоан Верду
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Рики
Рики