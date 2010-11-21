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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Адриан 22
Колотто 30
Альварес 83
3:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
21 нояб. 2010, 19:00 МСК
21.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Диони
Диони
69
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
30'
30'
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
80
0
Демарец
Ив Демарец
90
0
Адриан
Адриан
22'
22'
86
Запасные
0
Ману
Ману
0
Лауре
Лауре
0
Рочела
Давид Рочела
0
Альварес
Пабло Альварес
83'
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Сауль
Сауль
0
Домингес
Хуан Домингес
Малага
мин
0
Арнау
Франсеск Арнау
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Стадсгаард
Крис Стадсгаард
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
60
0
Портильо
Франциско Портильо
90
0
Силва
Сандро Силва
70
0
Ресио
Ресио
90
0
Баха
Набиль Баха
60
Запасные
0
Галатто
Родриго Галатто
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Хуанито
Хуанито
0
Малагуэньо
Хавьер Малагуэньо
0
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо