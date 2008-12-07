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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лафита 66
Браво 69
2:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
7 дек. 2008, 19:00 МСК
7.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Лафита
Анхель Лафита
66'
66'
90
0
Де Гузман
Жулиан Де Гузман
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Миста
Миста
46
0
Верду
Хоан Верду
84
Запасные
0
Лауре
Лауре
0
Колотто
Диего Колотто
0
Серхио
Гонсалес Серхио
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Браво
Омар Браво
69'
0
Рики
Рики
Малага
мин
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Куадрадо
Иван Куадрадо
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Анхель
Мигель Анхель
71
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Баха
Набиль Баха
71
0
Луке
Альберт Луке
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Росарио
Элдер Росарио
0
Гаспар
Маноло Гаспар
0
Начо
Начо
0
Лоло
Лоло
0
Эдиньо
Эдиньо
0
Фернандо
Фернандо