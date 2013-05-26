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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
Камачо 45
Баптиста 65
Иско 80
3:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Саломау 76
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Хоакин
Хоакин
86
0
Тулалан
Жереми Тулалан
90
0
Иско
Иско
80'
80'
90
0
Итурра
Мануэль Итурра
59
0
Баптиста
Жулио Баптиста
65'
65'
90
0
Савиола
Хавьер Савиола
66
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Антунеш
Антунеш
0
Камачо
Игнасио Камачо
45'
0
Дуда
Дуда
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
0
Фернандес
Себастьян Фернандес
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
66
0
Силвиу
Силвиу
70
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Айтами
Артилес Айтами
83
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
90
0
Пицци
Пицци
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Кака
Кака
0
Лауре
Лауре
0
Васкес
Хесус Васкес
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Саломау
Диого Саломау
76'
0
Оливейра
Нельсон Оливейра