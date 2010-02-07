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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Малага
Малага
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
7 февр. 2010, 19:00 МСК
7.02.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Малага
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Мтилига
Патрик Мтилига
90
0
Степанов
Милан Степанов
90
0
Гонсалес
Иван Гонсалес
90
0
Гаспар
Маноло Гаспар
90
0
Дуда
Дуда
90
0
Фернандо
Фернандо
90
0
Хави Лопес
Хави Лопес
46
0
Торибио
Даниэл Торибио
90
0
Бенашур
Селим Бенашур
59
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
0
Арнау
Франсеск Арнау
0
Хуанито
Хуанито
0
Ману
Ману
0
Портильо
Франциско Портильо
0
Форестьери
Фернандо Форестьери
0
Обинна
Виктор Обинна
0
Баха
Набиль Баха
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Жука
Жука
90
0
Альварес
Пабло Альварес
90
0
Адриан
Адриан
61
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
76
Запасные
0
Ману
Ману
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Рики
Рики
0
Перес
Иван Перес