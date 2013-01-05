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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Пицци 57
1:0
Матч завершен
Малага
Малага
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
5 янв. 2013, 22:00 МСК
5.01.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы
Депортиво
мин
0
Сантуш
Андре Сантуш
84
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Эвалдо
Эвалдо
90
0
Марчена
Карлос Марчена
90
0
Зе Каштру
Зе Каштру
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Рики
Рики
68
0
Пицци
Пицци
57'
57'
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Домингес
Хуан Домингес
0
Саломау
Диого Саломау
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
Малага
мин
0
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
63
0
Элизеу
Элизеу
90
0
Демикелис
Мартин Демикелис
90
0
Велигтон
Велигтон
90
0
Гамес
Хесус Гамес
90
0
Хоакин
Хоакин
73
0
Камачо
Игнасио Камачо
90
0
Иско
Иско
90
0
Портильо
Франциско Портильо
46
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90
Запасные
0
Камени
Идрисс Камени
0
Санчес
Серхио Санчес
0
Дуда
Дуда
0
Буонанотте
Диего Буонанотте
0
Итурра
Мануэль Итурра
0
Савиола
Хавьер Савиола
0
Фернандес
Себастьян Фернандес