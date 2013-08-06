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Маккаби VS Базель
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Маккаби - Базель: 06 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
3:3
Первый матч 0:1
Маккаби - Базель: 06 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Базель
Базель
Лига чемпионов, 3 раунд
Лига чемпионов,
3 раунд
6 авг. 2013, 20:00 МСК
6.08.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
4
Саборит
Энрик Саборит
22
Рикан
Ави Рикан
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
17
Янниотис
Андреас Янниотис
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
-
18
Тиби
Эйтан Тиби
-
42
Перец
Дор Перец
-
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
-
Базель
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
5
Видмер
Силвэн Видмер
4
Джюмарт
Эрай Джюмарт
15
Риверос
Блас Риверос
6
Альдрете
Омар Альдрете
14
Штокер
Валентин Штокер
20
Фрай
Фабиан Фрай
34
Джака
Таулант Джака
28
Петретта
Рауль Петретта
10
Кампо
Самуэле Кампо
98
Кабрал
Артур Кабрал
Запасные
13
Николич
Джордже Николич
-
36
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
-
21
ван дер Верфф
Яспер ван дер Верфф
-
33
Буа
Кевин Буа
-
22
Буньяку
Оргес Буньяку
-
30
Жегрова
Эдон Жегрова
-
19
Пулулу
Афимико Пулулу
-
События
Матч окончен 3:3
Прошлые матчи
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
Маккаби
1 : 1
Базель
25.08.2015
25 авг. 2015
вт
21:45
Маккаби
1
Базель
1
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
Базель
2 : 2
Маккаби
19.08.2015
19 авг. 2015
ср
21:45
Базель
2
Маккаби
2
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
Базель
3 : 0
Маккаби
27.02.2014
27 февр. 2014
чт
21:00
Базель
3
Маккаби
0
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
Маккаби
0 : 0
Базель
20.02.2014
20 февр. 2014
чт
23:05
Маккаби
0
Базель
0
06.08.2013
06 авг. 2013
вт
20:00
Маккаби
3 : 3
Базель
06.08.2013
06 авг. 2013
вт
20:00
Маккаби
3
Базель
3
30.07.2013
30 июля 2013
вт
20:00
Базель
1 : 0
Маккаби
30.07.2013
30 июля 2013
вт
20:00
Базель
1
Маккаби
0
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