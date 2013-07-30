Базель - Маккаби: 30 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Базель
Базель
1:0
Первый матч 3:3

Базель - Маккаби: 30 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
30 июля 2013, 20:00 МСК
30.07.2013, 20:00 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Базель
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
5
Видмер
Силвэн Видмер
4
Джюмарт
Эрай Джюмарт
15
Риверос
Блас Риверос
6
Альдрете
Омар Альдрете
14
Штокер
Валентин Штокер
20
Фрай
Фабиан Фрай
34
Джака
Таулант Джака
28
Петретта
Рауль Петретта
10
Кампо
Самуэле Кампо
98
Кабрал
Артур Кабрал
Запасные
13
Николич
Джордже Николич
-
36
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
-
21
ван дер Верфф
Яспер ван дер Верфф
-
33
Буа
Кевин Буа
-
22
Буньяку
Оргес Буньяку
-
30
Жегрова
Эдон Жегрова
-
19
Пулулу
Афимико Пулулу
-
Маккаби
мин
11
Шехтер
Итай Шехтер
4
Саборит
Энрик Саборит
22
Рикан
Ави Рикан
28
Жералдеш
Жералдеш
15
Мича
Дор Мича
17
Янниотис
Андреас Янниотис
Запасные
19
Даниэл
Даниэл
-
18
Тиби
Эйтан Тиби
-
42
Перец
Дор Перец
-
9
Блекмэн
Ник Блекмэн
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
Маккаби
1 : 1
Базель
25.08.2015 25 авг. 2015 вт 21:45
Маккаби
1
Базель
1
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
Базель
2 : 2
Маккаби
19.08.2015 19 авг. 2015 ср 21:45
Базель
2
Маккаби
2
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Базель
3 : 0
Маккаби
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 21:00
Базель
3
Маккаби
0
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
Маккаби
0 : 0
Базель
20.02.2014 20 февр. 2014 чт 23:05
Маккаби
0
Базель
0
06.08.2013 06 авг. 2013 вт 20:00
Маккаби
3 : 3
Базель
06.08.2013 06 авг. 2013 вт 20:00
Маккаби
3
Базель
3
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
Базель
1 : 0
Маккаби
30.07.2013 30 июля 2013 вт 20:00
Базель
1
Маккаби
0

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