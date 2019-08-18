Матч завершен
Лечче
Лечче
Лападула 4
Фалько 61
Лападула 76
Маер 81
4:0
Матч завершен
Салернитана
Салернитана
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
18 авг. 2019, 21:45 МСК
18.08.2019, 21:45 МСК
воскресенье
Составы
Лечче
мин
-
Фалько
Филиппо Фалько
61'
61'
90
-
Лападула
Джанлука Лападула
4'
76'
4', 76'
90
-
Маер
Жан Маер
81'
81'
90