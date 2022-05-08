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Лига 1
Клермон VS Монпелье
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Клермон - Монпелье: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Клермон
Клермон-Ферранд
-:-
Клермон - Монпелье: 08 мая 2022 смотреть онлайн
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 36 тур
Лига 1,
36 тур
Франция
8 мая 2022, -:- МСК
8.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Монпелье
мин
16
Берто
Димитри Берто
3
Конгре
Даниэль Конгре
4
Хилтон
Виторино Хилтон
31
Коцца
Николя Коцца
2
Суке
Арно Суке
6
Самбья
Жуниор Самбья
14
Ле Таллек
Дамьен Ле Таллек
13
Шотар
Жорис Шотар
9
Делор
Анди Делор
10
Лаборд
Гаэтан Лаборд
19
Мавидиди
Стефи Мавидиди
Запасные
27
Видаль
Клеман Видаль
-
7
Ристич
Михайло Ристич
-
24
Юн Ил-Лок
Юн Ил-Лок
-
26
Бенчама
Сами Бенчама
-
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
-
30
Matis Carvalho
Matis Carvalho
-
21
Ваи
Элье Ваи
-
Главный тренер
Мишель Тер-Закарян
Новости
Игрок «Монпелье» отпраздновал гол «Ниму», съев мармеладку (намек на его прозвище). А потом судья отменил этот мяч
#Анди Делор
14 марта, 17:54
Звезда «Монпелье» лежа пнул соперника в пах и удалился. Клуб остался вдевятером и влетел 0:4
#Дамьен Ле Таллек
26 октября 2020, 12:20
«Обнимаем нашего друга». Неймар и Паредес троллят соперника, который критиковал их в интервью
#Анди Делор
02 февраля 2020, 11:50
Мы нашли вратаря, чья карьера – сплошь странные трансферы. То улетит в деревню Уругвая, то уйдет из «Ман Сити» по сложной схеме
#Херонимо Рульи
29 января 2020, 20:52
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
«Монпелье» продлил контракт с 42-летним защитником. Он отыграл за клуб девять сезонов
16 мая 2020, 12:47
Игрок «Монпелье», заболевший коронавирусом, вышел из комы
27 апреля 2020, 15:55
Футболист «Монпелье» попал в отделение интенсивной терапии
24 апреля 2020, 09:04
Игрок «Монпелье» назвал Неймара ублюдком, который над ним насмехается
14 апреля 2020, 10:04