Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
1 нояб. 1997, -:- МСК
1.11.1997, -:- МСК
суббота
Составы