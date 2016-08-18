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Гетеборг VS Карабах
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Гетеборг - Карабах: 18 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
1:0
Первый матч 0:3
Гетеборг - Карабах: 18 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
18 авг. 2016, 20:00 МСК
18.08.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Запасные
83
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
-
Карабах
мин
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
55
Гусейнов
Бадави Гусейнов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
90
Запасные
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
-
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
-
67
Эль-Жадеяу
Аларби Эль-Жадеяу
-
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Мартин Смедберг-Даленсе
90'
88'
Желтая карточка
Ричард Алмейда
Прошлые матчи
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
19:30
Карабах
3 : 0
Гетеборг
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
19:30
Карабах
3
Гетеборг
0
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
Гетеборг
1 : 0
Карабах
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
20:00
Гетеборг
1
Карабах
0
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Новости матча
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26 февраля 2019, 11:30