Карабах - Гетеборг: 25 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Карабах
Агдам
Стекеленбург 26
Кинтана 51
3:0
Первый матч 0:1

Карабах - Гетеборг: 25 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Гетеборг
Гетеборг
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
25 авг. 2016, 19:30 МСК
25.08.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Карабах
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
26'
26'
90
13
Сехич
Ибрахим Сехич
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
25
Аголли
Анси Аголли
90
32
Юнусзаде
Элвин Юнусзаде
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
8
Мичел
Мичел
90
20
Алмейда
Ричард Алмейда
90
99
Кинтана
Дани Кинтана
51'
51'
90
Запасные
18
Гурбанов
Ильгар Гурбанов
-
22
Исмаилов
Афран Исмаилов
-
21
Дашдемиров
Ариф Дашдемиров
-
Запасные
83
Смедберг-Даленсе
Мартин Смедберг-Даленсе
-

События

Матч окончен 3:0
Желтая карточка
Максим Медведев
62'
ГОЛ! 2:0
Дани Кинтана
51'
ГОЛ! 1:0
Маартен Стекеленбург
26'

Прошлые матчи

25.08.2016 25 авг. 2016 чт 19:30
Карабах
3 : 0
Гетеборг
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 19:30
Карабах
3
Гетеборг
0
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
Гетеборг
1 : 0
Карабах
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 20:00
Гетеборг
1
Карабах
0

Новости

Почему вообще Азербайджан и Армения конфликтуют? Объяснение в 5 абзацах
4
#политика
04 октября 2019, 11:48
4
Квалификация ЛЧ – праздник. 22 пенальти в Дании, четыре гола «Селтику», 3:3 в Киеве
#Лига чемпионов
14 августа 2019, 12:35
# Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
Глава пресс-службы «Карабаха» пожизненно отстранен от футбола. Он призывал убивать армян
26 ноября 2020, 18:39
УЕФА запретил главе пресс-службы «Карабаха» работать в футболе – это из-за призыва убивать армян
04 ноября 2020, 16:24
УЕФА запустил расследование после слов главы пресс-службы «Карабаха». Он призвал убивать армян
03 ноября 2020, 10:55
Взрывы на трибунах оглушили вратаря в Швеции. Игру прервали и перенесли
26 февраля 2019, 11:30