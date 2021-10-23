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Факел VS Металлург
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Факел - Металлург: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Металлург: 23 октября 2021 смотреть онлайн
Металлург
Липецк
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
23 окт. 2021, -:- МСК
23.10.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав
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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко