Металлург - Факел: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Металлург
Липецк
-:-

Металлург - Факел: 15 мая 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
15 мая 2022, -:- МСК
15.05.2022, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

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Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко