Базель - Аполлон: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Базель
Базель
ван Вольфсвинкел 6
ван Вольфсвинкел 69
3:2
Первый матч 0:1

Базель - Аполлон: 23 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Аполлон
Лимассол
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
23 авг. 2018, 21:00 МСК
23.08.2018, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Базель
мин
1
Омлин
Йонас Омлин
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
22
Айети
Арлинд Айети
90
6
Фрай
Фабиан Фрай
90
20
Ди
Серей Ди
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
6'
69'
6', 69'
90
26
Калулу
Альдо Калулу
90
Запасные
35
Хансен
Мартин Хансен
-
15
Риверос
Блас Риверос
-
8
Кузманович
Здравко Кузманович
-
34
Джака
Таулант Джака
-
33
Буа
Кевин Буа
-
37
Пулулу
Афимико Пулулу
-
Аполлон
мин
8
Брю
Кевин Брю
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
Запасные
46
Киссас
Тасос Киссас
-
19
Карайол
Мустафа Карайол
-
14
Перейра
Факундо Перейра
-
30
Шембри
Андре Шембри
-

События

Матч окончен 3:2
Желтая карточка
Таулант Джака
90'
ГОЛ! 2:0
Рики ван Вольфсвинкел
69'
Желтая карточка
Рики ван Вольфсвинкел
45'
ГОЛ! 1:0
Рики ван Вольфсвинкел
6'

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1 : 0
Базель
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1
Базель
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3 : 2
Аполлон
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3
Аполлон
2

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