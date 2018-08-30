Аполлон - Базель: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Аполлон
Лимассол
1:0
Первый матч 2:3

Аполлон - Базель: 30 августа 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Базель
Базель
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
30 авг. 2018, 20:00 МСК
30.08.2018, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Аполлон
мин
14
Перейра
Факундо Перейра
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
30
Шембри
Андре Шембри
90
Запасные
46
Киссас
Тасос Киссас
-
19
Карайол
Мустафа Карайол
-
Базель
мин
35
Хансен
Мартин Хансен
90
23
Баланта
Эдер Баланта
90
6
Фрай
Фабиан Фрай
90
20
Ди
Серей Ди
90
5
Видмер
Силвэн Видмер
90
7
Дзуффи
Лука Дзуффи
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
90
Запасные
22
Айети
Арлинд Айети
-
34
Джака
Таулант Джака
-
33
Буа
Кевин Буа
-
19
Оберлен
Димитри Оберлен
-
37
Пулулу
Афимико Пулулу
-

События

Матч окончен 1:0
51'
Желтая карточка
Арлинд Айети

Прошлые матчи

30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1 : 0
Базель
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
Аполлон
1
Базель
0
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3 : 2
Аполлон
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Базель
3
Аполлон
2

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