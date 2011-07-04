Матч завершен
Байкал
Иркутск
1:2
Матч завершен
Луч
Владивосток
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
4 июля 2011, 13:00 МСК
4.07.2011, 13:00 МСК
понедельник
Составы