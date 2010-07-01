Матч завершен
Байкал
Иркутск
0:0
( 2 : 3)
Матч завершен
Луч
Владивосток
Кубок России, 1/32 финала

Кубок России,

1/32 финала

Россия
1 июля 2010, 13:00 МСК
1.07.2010, 13:00 МСК
четверг
Составы