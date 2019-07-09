Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
2:1
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
9 июля 2019, 17:00 МСК
9.07.2019, 17:00 МСК
вторник
Составы