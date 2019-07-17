Матч завершен
АИК
Стокгольм
Ларссон 62
3:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
Кобялко 77
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
17 июля 2019, 20:00 МСК
17.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
АИК
мин
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
62'
62'
90
20
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
8
Аду
Энох-Кофи Аду
90
14
Метс
Карол Метс
90
16
Салетрос
Антон Салетрос
90
Запасные
30
Сигторссон
Колбейнн Сигторссон
Арарат-Армения
мин
32
Кобялко
Антон Кобялко
77'
77'
90
33
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
77
Аветисян
Петрос Аветисян
90
Запасные
8
Малакян
Гор Малакян