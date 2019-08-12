Матч завершен
Ганза
Росток
0:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
12 авг. 2019, 19:30 МСК
12.08.2019, 19:30 МСК
понедельник
Составы