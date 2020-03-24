Федор Кудряшов
№13
Защитник
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Команда
Аланьяспор
Возраст
34
Рост
184
Вес
78
«Нос ломают, и даже штрафной не ставят! Долбоящеры!» – с такими словами чуть не сломал дверь на «ВЭБ Арене», играя за «Ростов» против ЦСКА. Зато сломал дверь в подтрибунке «Петровского» в 2016-м.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Тренировки из-за коронавируса по видеосвязи. Так делает «Бавария», турецкий клуб Кудряшова, планирует «Динамо»
#Бавария
24 марта 2020, 23:42
Кудряшов забил в первой же игре за лидера Турции
#Федор Кудряшов
18 февраля 2019, 21:35