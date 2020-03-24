Федор Кудряшов №13 Защитник Подписаться

Команда Аланьяспор

Возраст 34

Рост 184

Вес 78

«Нос ломают, и даже штрафной не ставят! Долбоящеры!» – с такими словами чуть не сломал дверь на «ВЭБ Арене», играя за «Ростов» против ЦСКА. Зато сломал дверь в подтрибунке «Петровского» в 2016-м.