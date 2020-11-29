Джордан Ларссон
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Спартак
Возраст
23
Рост
176
Вес
69
Отвечая в блиц-опросе на вопрос о двух популярных музыкальных группах из Швеции «ABBA или Ace of Base», ответил: «ABBA. Если честно, я не знаю, что такое Ace of Base».
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
10 легионеров РПЛ, которые едут на Евро
#Евро-2020
26 мая, 21:05
Ларссон – киллер для конкурентов «Спартака». Забил большинство голов сложным соперникам
#Джордан Ларссон
25 апреля, 20:46
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
#Спартак
18 марта, 23:03
Кутепов внезапно вышел в нападении «Спартака» – и даже организовал момент перед голом Жиго
#Илья Кутепов
29 ноября 2020, 21:47
«Спартаку» снова отменили голы (два!). Теперь за руку и офсайд
#Спартак
14 августа 2020, 20:53
Ларссон – мощное оружие Тедеско в Кубке. Дубль «Ростову», победный – ЦСКА (с ассистом вратаря!)
#Джордан Ларссон
04 марта 2020, 22:47
Матч «Зенита» и «Спартака» – это странности и негатив
#РПЛ
01 декабря 2019, 21:38
Приход Тедеско взбодрил Ларссона. Таким эффективным в России он еще не был
#Джордан Ларссон
31 октября 2019, 21:24
«Спартак» всегда выигрывает, если забивает или ассистирует кто-то из новых игроков
#Спартак
25 августа 2019, 22:00
На футболке Ларссона в «Спартаке» будет имя Джордан и номер 23
#Джордан Ларссон
02 августа 2019, 12:37