Джордан Ларссон №25 Нападающий Подписаться

Команда Спартак

Возраст 23

Рост 176

Вес 69

Отвечая в блиц-опросе на вопрос о двух популярных музыкальных группах из Швеции «ABBA или Ace of Base», ответил: «ABBA. Если честно, я не знаю, что такое Ace of Base».