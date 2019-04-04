Филип Джорджевич
№20
Нападающий
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Команда
Кьево
Гражданство
Сербия
Дата рождения
28 сент. 1987 (32) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
Сассуоло
4 : 0
Кьево
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 20:00
был в запасе
Сассуоло
4
Кьево
0
был в запасе
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Кальяри
29.03.2019 29 марта 2019 пт 22:30
был в запасе
Кьево
0
Кальяри
3
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Кьево
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Аталанта
1
Кьево
1
был в запасе
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:30
Торино
3 : 0
Кьево
3.03.2019 3 марта 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
85'
85'
85'
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 22:30
Кьево
0 : 3
Рома
8.02.2019 8 февр. 2019 пт 22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 17:00
Эмполи
2 : 2
Кьево
2.02.2019 2 февр. 2019 сб 17:00
был в запасе
Эмполи
2
Кьево
2
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
Кьево
3 : 4
Фиорентина
89'
89'
89'
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 14:30
89'
минуты: 78' - 90'
Кьево
3
Фиорентина
4
минуты: 78' - 90'
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
Ювентус
3 : 0
Кьево
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 22:30
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
0
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Сампдория
2 : 0
Кьево
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Кьево
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
Кьево
1 : 1
Интер
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Кьево
1
Интер
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Кьево
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:00
Парма
1 : 1
Кьево
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Парма
1
Кьево
1
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
Кьево
1 : 1
Лацио
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 20:00
был в запасе
Кьево
1
Лацио
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Наполи
0 : 0
Кьево
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Наполи
0
Кьево
0
был в запасе
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Торино
30.09.2018 30 сент. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
Дженоа
2 : 0
Кьево
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 22:00
был в запасе
Дженоа
2
Кьево
0
был в запасе
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