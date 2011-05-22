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Медина да Силва Фабиано
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Лечче
2 : 4
Лацио
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
был в запасе
Лечче
2
Лацио
4
был в запасе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бари
0
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
8.05.2011
8 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Дженоа
4 : 2
Лечче
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
4
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
3 : 3
Кальяри
88'
29'
88'
29'
88'
29'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
88'
минуты: 1' - 90'
Лечче
3
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 0
Удинезе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Интер
1 : 0
Лечче
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лечче
0
минуты: 1' - 90'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Лечче
0 : 1
Болонья
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
Лечче
1 : 2
Рома
4.03.2011
4 марта 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Рома
2
минуты: 1' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
2
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
70'
70'
70'
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Палермо
4
минуты: 1' - 90'
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
Парма
0 : 1
Лечче
2.02.2011
2 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Чезена
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Чезена
1
минуты: 1' - 90'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Фиорентина
1 : 1
Лечче
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
Лечче
1 : 1
Милан
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Милан
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
Лацио
1 : 2
Лечче
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Бари
1
минуты: 1' - 90'
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