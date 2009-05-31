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Андреа Дзанкетта
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Дженоа
4 : 1
Лечче
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Дженоа
4
Лечче
1
минуты: 1' - 61'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Фиорентина
31'
31'
31'
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 75'
Лечче
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 75'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Лечче
1 : 1
Наполи
44'
45'
44'
45'
44'
45'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
44'
минуты: 1' - 90'
Лечче
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Ювентус
2 : 2
Лечче
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Ювентус
2
Лечче
2
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Катания
38'
38'
38'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Лечче
2
Катания
1
минуты: 1' - 72'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Лечче
1 : 3
Сампдория
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
был в запасе
Лечче
1
Сампдория
3
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
Милан
2 : 0
Лечче
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Милан
2
Лечче
0
был в запасе
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Аталанта
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Лечче
2
Аталанта
2
минуты: 82' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Палермо
5 : 2
Лечче
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
был в запасе
Палермо
5
Лечче
2
был в запасе
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
8.03.2009
8 марта 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Удинезе
2 : 0
Лечче
90'
90'
90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
минуты: 64' - 90'
Удинезе
2
Лечче
0
минуты: 64' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Лацио
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Лацио
2
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
Лечче
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 60'
Кальяри
2
Лечче
0
минуты: 1' - 60'
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
Лечче
0 : 3
Интер
7.02.2009
7 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 59' - 90'
Лечче
0
Интер
3
минуты: 59' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
3'
3'
3'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
0 : 2
Дженоа
33'
33'
33'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 0
Болонья
70'
70'
70'
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
Катания
1 : 1
Лечче
34'
34'
34'
29.11.2008
29 нояб. 2008
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
0
Рома
3
минуты: 1' - 90'