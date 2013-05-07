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Лусиано Сикейра де Оливейра
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
7.05.2013
7 мая 2013
вт
21:45
Рома
0 : 1
Кьево
33'
33'
33'
7.05.2013
7 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 72'
Рома
0
Кьево
1
минуты: 1' - 72'
4.05.2013
4 мая 2013
сб
19:00
Кьево
0 : 0
Кальяри
4.05.2013
4 мая 2013
сб
19:00
минуты: 59' - 90'
Кьево
0
Кальяри
0
минуты: 59' - 90'
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
28.04.2013
28 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 67' - 90'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Кьево
90'
90'
90'
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Сиена
0
Кьево
1
минуты: 80' - 90'
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Катания
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
16:00
был в запасе
Кьево
0
Катания
0
был в запасе
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
Удинезе
3 : 1
Кьево
7.04.2013
7 апр. 2013
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Удинезе
3
Кьево
1
минуты: 61' - 90'
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
Кьево
0 : 1
Милан
30.03.2013
30 марта 2013
сб
20:30
минуты: 63' - 90'
Кьево
0
Милан
1
минуты: 63' - 90'
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
Пескара
0 : 2
Кьево
17.03.2013
17 марта 2013
вс
17:00
минуты: 83' - 90'
Пескара
0
Кьево
2
минуты: 83' - 90'
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Наполи
10.03.2013
10 марта 2013
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Кьево
2
Наполи
0
минуты: 57' - 90'
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
3.03.2013
3 марта 2013
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 68' - 90'
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:30
Сампдория
2 : 0
Кьево
24.02.2013
24 февр. 2013
вс
14:30
минуты: 67' - 90'
Сампдория
2
Кьево
0
минуты: 67' - 90'
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
Кьево
1 : 1
Палермо
16.02.2013
16 февр. 2013
сб
20:00
минуты: 67' - 90'
Кьево
1
Палермо
1
минуты: 67' - 90'
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
10.02.2013
10 февр. 2013
вс
22:45
минуты: 70' - 90'
Интер
3
Кьево
1
минуты: 70' - 90'
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
Болонья
4 : 0
Кьево
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
20:00
минуты: 65' - 90'
Болонья
4
Кьево
0
минуты: 65' - 90'
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Аталанта
6.01.2013
6 янв. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Кьево
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 63'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Сиена
21'
21'
21'
25.11.2012
25 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 43'
Кьево
0
Сиена
0
минуты: 1' - 43'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
Катания
2 : 1
Кьево
70'
70'
70'
18.11.2012
18 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 78'
Катания
2
Кьево
1
минуты: 1' - 78'
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Удинезе
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Кьево
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 72'
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
20:00
Милан
5 : 1
Кьево
3.11.2012
3 нояб. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 55'
Милан
5
Кьево
1
минуты: 1' - 55'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
Кьево
2 : 0
Пескара
75'
75'
75'
31.10.2012
31 окт. 2012
ср
22:45
75'
минуты: 1' - 84'
Кьево
2
Пескара
0
минуты: 1' - 84'
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