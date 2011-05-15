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Микеле Марколини
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
9.05.2011
9 мая 2011
пн
21:45
Ювентус
2 : 2
Кьево
9.05.2011
9 мая 2011
пн
21:45
был в запасе
Ювентус
2
Кьево
2
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
1.05.2011
1 мая 2011
вс
16:00
минуты: 79' - 90'
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 79' - 90'
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
Рома
1 : 0
Кьево
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
13:30
минуты: 69' - 90'
Рома
1
Кьево
0
минуты: 69' - 90'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
2 : 0
Болонья
83'
83'
83'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
16:00
83'
минуты: 67' - 90'
Кьево
2
Болонья
0
минуты: 67' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
19:00
Интер
2 : 0
Кьево
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 66' - 90'
Интер
2
Кьево
0
минуты: 66' - 90'
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
Кьево
0 : 0
Сампдория
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 61' - 90'
Кьево
0
Сампдория
0
минуты: 61' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
Бари
1 : 2
Кьево
20.03.2011
20 марта 2011
вс
17:00
был в запасе
Бари
1
Кьево
2
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Фиорентина
13.03.2011
13 марта 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90'
6.03.2011
6 марта 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Парма
6.03.2011
6 марта 2011
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Кьево
0
Парма
0
минуты: 53' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Чезена
1 : 0
Кьево
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Чезена
1
Кьево
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
Брешиа
0 : 3
Кьево
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
14:30
минуты: 77' - 80'
Брешиа
0
Кьево
3
минуты: 77' - 80'
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Дженоа
23.01.2011
23 янв. 2011
вс
17:00
был в запасе
Кьево
0
Дженоа
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
Катания
1 : 1
Кьево
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Катания
1
Кьево
1
минуты: 77' - 90'
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
Кьево
0 : 0
Палермо
9.01.2011
9 янв. 2011
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Кьево
0
Палермо
0
минуты: 82' - 90'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
Удинезе
2 : 0
Кьево
83'
83'
83'
6.01.2011
6 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
2
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
Кьево
1 : 1
Ювентус
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 62'
Кьево
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 62'
8.12.2010
8 дек. 2010
ср
17:00
Болонья
2 : 1
Кьево
52'
52'
52'
8.12.2010
8 дек. 2010
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
20:00
Кьево
2 : 2
Рома
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 60'
Кьево
2
Рома
2
минуты: 1' - 60'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Интер
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 64'
Кьево
2
Интер
1
минуты: 1' - 64'
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