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Михаэль Крон-Дели
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
Севилья
3 : 5
Бетис
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
22:45
был в запасе
Севилья
3
Бетис
5
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
был в запасе
Севилья
0
Леванте
0
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 81' - 90'
Реал
5
Севилья
0
минуты: 81' - 90'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
79'
79'
79'
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
79'
был в запасе
Севилья
2
Депортиво
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
2
Севилья
3
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 1
Сельта
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
20:30
был в запасе
Севилья
2
Сельта
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
Севилья
2 : 1
Леганес
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
23:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Леганес
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Валенсия
4 : 0
Севилья
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
был в запасе
Валенсия
4
Севилья
0
был в запасе
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Атлетик
1 : 0
Севилья
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
был в запасе
Атлетик
1
Севилья
0
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
Севилья
2 : 0
Малага
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Малага
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
Атлетико
2 : 0
Севилья
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Атлетико
2
Севилья
0
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
Севилья
1 : 0
Лас-Пальмас
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
17:15
Жирона
0 : 1
Севилья
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
17:15
минуты: 85' - 90'
Жирона
0
Севилья
1
минуты: 85' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
Хетафе
0 : 1
Севилья
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:15
минуты: 1' - 69'
Хетафе
0
Севилья
1
минуты: 1' - 69'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
Севилья
1 : 1
Эспаньол
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
23:15
минуты: 1' - 90'
Севилья
1
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'