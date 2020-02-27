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Лента
Матч-центр
Моя команда
Клаас-Ян Хунтелаар
№9
Нападающий
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
12 авг. 1983 (36) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2011/2012
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Аякс
2 : 1
Хетафе
90'
90'
90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 75' - 90'
Аякс
2
Хетафе
1
минуты: 75' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Хетафе
2 : 0
Аякс
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 67' - 90'
Хетафе
2
Аякс
0
минуты: 67' - 90'