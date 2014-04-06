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Томас Манфредини
№17
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
Аталанта
0 : 2
Сассуоло
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
0
Сассуоло
2
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Верона
2
минуты: 1' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
65'
65'
65'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Торино
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
0
Торино
2
минуты: 1' - 90'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Рома
4 : 0
Дженоа
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Дженоа
2 : 0
Сассуоло
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
Кальяри
2 : 1
Дженоа
10'
10'
10'
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
Милан
1 : 1
Дженоа
35'
35'
35'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:30
Дженоа
2 : 0
Верона
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
Лацио
0 : 2
Дженоа
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Дженоа
1 : 0
Парма
42'
42'
42'
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Парма
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Ювентус
2 : 0
Дженоа
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
Дженоа
2 : 1
Кьево
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
Катания
1 : 1
Дженоа
5'
5'
5'
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Катания
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
Дженоа
0 : 0
Ливорно
50'
50'
50'
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Дженоа
19'
19'
19'
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Дженоа
3
минуты: 1' - 90'
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
Дженоа
2 : 5
Фиорентина
69'
69'
69'
01.09.2013
01 сент. 2013
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
Интер
2 : 0
Дженоа
87'
87'
87'
25.08.2013
25 авг. 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Интер
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'